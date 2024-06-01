“تلاوة خاشعة بأصوات أشهر الشيوخ” تردد قناة السعودية القرآن الكريم 2024 حدث جهازك الآن

تعتبر قناة السعودية القرآن الكريم من أهم القنوات الفضائية المجانية التي تقوم بعرض إذاعة القرآن الكريم بشكل متواصل دون انقطاع، حيث تقوم بعرض قراءات القرآن الكريم لأفضل شيوخ العالم العربي والإسلامي مثل الشيخ السديس والتجميل وسعد الغامدي، وتبث صورة مباشرة من داخل الحرم المكي وتنقل صلاة التراويح والتهجد في رمضان ومشاهدة حية للمعتمرين، مما جعل هناك إقبال في البحث عن التردد الخاص بها، ومن خلال السطور التالية سوف نعرض تردد قناة القرآن الكريم.

تردد قناة السعودية القرآن الكريم

تمكنت القناة من حصد نسب مشاهدات مرتفعة من داخل المنازل في الوطن العربي وتعتبر المميزات الخاصة بالقناة هي العامل الرئيسي في هذا النجاح حيث تعرض القناة تلاوات القران الكريم بشكل متواصل مما يدخل السكينة والهدوء على المستمعين لآيات الذكر الحكيم، وسنعرض تردد قناة القرآن الكريم خلال السطور التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11766.

الاستقطاب: أفقي -Horizontal.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات تثبيت قناة القرآن الكريم على التلفاز

لتثبيت المحتوي بشكل مجاني يتم اتباع ما يلي علما بأن الاستقبال مجاني دون أي رسوم سواء شهرية أو سنوية: