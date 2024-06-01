تردد قناة بانوراما فيلم 2024 حدث جهازك واستمتع بباقة مميزة من الأفلام العربية

تعتبر قناة بانوراما فيلم واحدة من القنوات التابعة لمجموعة بانوراما المكونة من أربع قنوات فضائية مجانية، وذلك لأنها تقوم بتقديم محتوى هادف ومميز يحتوي على عنصرين الترفيه والمتعة، وبسبب هذا المحتوى استطاعت قناة بانوراما فيلم من تحقيق نسبة مشاهدات عالية ونجاحًا كبيرًا، وذلك يرجع أيضًا إلى الاختيارات الموفقة في عرض الأفلام التي تقوم القناة باختيارها، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تردد قناة بانوراما فيلم.

تردد قناة بانوراما فيلم

من أهم مميزات قناة بانوراما فيلم أنها توجد على معظم الأقمار الصناعية وخصوصًا القمر الصناعي نايل سات الذي يغطي مساحة كبيرة من الوطن العربي، وذلك من خلال استخدام تردد القناة وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

الأفلام التي تعرض على قناة بانوراما فيلم

يمتلك المشاهدين الكثير من الحماس من أجل القيام بالحصول على التردد الخاص بقناة بانوراما فيلم، وذلك يرجع إلى حاجتهم في القيام بمشاهدة الأفلام التي تقوم القناة بعرضها يوميًا على مدار 24 ساعة دون وجود توقف، تقوم قناة بانوراما فيلم بعرض أفلامها بذوق معين ومتميز حيث يناسب هذا الذوق جميع الفئات العمرية المختلفة وخاصة الأطفال، ومن ضمن الأفلام المتميزة التي تقوم قناة بانوراما فيلم بعرضها هي التالية: