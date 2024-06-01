حقيقة تسريب امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 …. ورد واضح من قطاع المعاهد الأزهرية

بدأت عمليات البحث تتزايد خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة تسريب امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، تزامناً مع بداية امتحانات الثانوي الأزهري وهذا ما أثار غضب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور مما جعلهم يبحثون عن حقيقة الخبر من عدمه ،وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية……

حقيقة تسريب امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم انتشرت عدد من الصور لأسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، وهذا ما تسبب في إحداث حالة من الذعر والقلق بين الطلاب داخل اللجان ولأولياء الأمور الذين يترقبون خروج أبنائهم من اللجان والإطمئنان عليهم خاصة وأنها مرحلة فاصلة في عمر الطلاب.

وأكد مصدر مسؤول بقطاع المعاهد الأزهرية أن حوالي ما يقرب من 32319 طالب و 27927 طالبة تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية شعبة علمي، أما طلاب الشعبة الأدبية فقد بلغ عددهم 59169 طالب و 36977 طالبة، ليصل إجمالي عدد الطلاب المشاركين في امتحانات الثانوية العامة الأزهرية 156392 طالب وطالبة تم توزيعهم على حوالي 590 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

رد قطاع المعاهد الأزهرية على تسريب امتحانات الثانوي الأزهري 2024

كما أكد المصدر أنه تم التشديد على الطلاب قبل دخول اللجان بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو كاميرات التصوير، لعدم تسريب أسئلة الامتحانات من داخل اللجان وإحداث حالة من التوتر بين الطلاب .

وعن حقيقة تسريب امتحانات الثانوية الأزهرية فقد أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن الأسئلة المتداولة على جروبات التليجرام والواتس آب ما هي إلا أسئلة لامتحانات العام الماضي وليس لها أي علاقة بإمتحانات هذا العام، ولا داعي لنشر أي أخبار مغلوطة سوف تتسبب في تشتيت الطلاب خلال فترة الامتحانات، ونصح الطلاب بعدم اللجوء إلى مثل هذه الاساليب والاعتماد على المراجعة المستمرة للحصول على أعلى الدرجات.