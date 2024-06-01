“باقة مميزة من المسلسلات الحصرية” تردد قناة بانوراما دراما 2024 حدث جهازك الآن

يبحث عشاق الدراما من داخل دول الوطن العربي عن تردد قناة بانوراما دراما التي تعد من أشهر القنوات التلفزيونية التي تعرض مسلسلات الدراما الشهيرة والمتنوعة، فقد حققت القناة نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها على الأقمار الصناعية وبداية البث على شاشة التلفاز ، حيث تمتلك الكثير من المتابعين الذين ينجذبون إلى مشاهدة مسلسلاتها نظرًا إلى أنها مسلسلات حصرية ذات العرض الأول، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على التردد الخاص بها.

تردد قناة بانوراما دراما

تبث القناة مجموعة متميزة ومختلفة من المسلسلات الدرامية التي تعتبر من أفضل المسلسلات المصرية، لذلك يرغب الكثير في معرفة ترددها، وهو كالتالي:

التردد: 12054.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة بانوراما دراما

في إطار التعرف على تردد هذه القناة يرغب المشاهدين في معرفة أهم ما يميز هذه القناة والسبب وراء الشهرة والاقبال، ومن أهم هذه المميزات كالتالي: