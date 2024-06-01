وزارة المالية العراقية تُعلن 700 ألف دينار زيادة عاجلة للمتقاعدين.. شوف راتبك بعد الزيادة

أيام قليلة وتبدأ وزارة المالية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء العراقي الخاصة بالزيادات الجديدة للمتقاعدين، ورفع الحد الأدنى لكافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، حيث إن ذلك جاء بعد الإجتماع الأخير الذي عُقد مؤخرًا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لكي يحصل عليها جميع المستفيدين في الدولة، وتم رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 700 ألف دينار عراقي، ويمكنك الإستعلام عن قيمة الراتب، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

رفع الحد لرواتب المتقاعدين في العراق

ووفقًا لتوجيهات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة المالية، فإنه تم التصديق على رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين المضمونين إلى 700 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى أن ذلك جاء بعد أخر زيادة تم التصديق عليها وهي 100 ألف دينار عراقي، في إطار توفير حياة كريمة وملائمة لكافة المستفيدين داخل هيئة التقاعد الوطنية، ويمكنك الإستعلام عن هذه الزيادة كما سنوضحه لكم في الفقرة التالية.

كيف أعرف راتبي التقاعدي

وجاءت أبرز خطوات القيام بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادات الجديدة التي صُدق عليها من مجلس الوزراء العراقي، وفقًا لما يلي:-