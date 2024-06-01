بعد زيادة الخبز.. تعرف على قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024 هذا ما ينشغل به الملايين من المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني بجمهورية مصر العربية، لقد أصدرت الحكومة قرارات جديدة بشأن سعر رغيف الخبز المدعم، وهذا ما أثار ضجة كبيرة الساعات الماضية، يشكل الدعم التموينية أهمية كبيرة ويخشى المواطنين أن يتم تقليل الدعم أو ترتفع أسعار السلع التموينية وخاصةً بأنهم يعتمدون عليها بشكل كبير بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها،

يعتبر الدعم التموينية هي مساعدة من الدولة للمواطنين من فئة الاستحقاق، وقد كشفت المنظومة التموينية الجديدة الفئات المستحقة والفئات الغير مستحقة، وقد تم استبعاد الكثير من أجل توفير فرصة مناسبة للغير مستفيدين للانضمام إلى المنظومة التموينية ورفع العبء عنهم، ترقبوا معنا الفقرات التالية من المقال للتعرف على أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024.

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024

انطلقت عملية صرف المقررات التموينية لشهر يونيو 2024 في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 1 يونيو وتحديداً من الساعة 9 صباحاً، على أن تأتي اسعار السلع في التموين على النحو التالي:.

سكر معبأ كيلو جرام بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

مكرونة 800 جرام بسعر 15.50 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

الأرز المعبأ كيلو جرام بسعر 12.60 جنيه.

عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

مكرونة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه.

فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

شاي ناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

صابون غسيل 125 جراما بسعر 3 جنيهات.

جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

مسلي صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

قيمة الحصة التموينية للفرد بعد زيادة سعر الخبز

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة علي المصيلحي منذ عدة أيام عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ليصل سعره 20 قرش بدلاً من 5 قروش، ليصبح سعر عدد 5 ارغفه من الخبز بقيمة 100 قرش، وتبقى حصة الفرد في المقررات التموينية 50 جنيه دون أي تغييرات في المبلغ، على أن تبدأ عملية صرف التموين بدايةً من 1 يونيو وحتى 25 من يونيو 2024، لأن الصرف يكون مطلع كل شهر ولمدة 25 يوم وفقاً للقرارات الجديدة، ويمكن للمواطن الاستفادة بفارق نقاط الخبز والحصول على السلع المختلفة أثناء صرف مقررات التموين.