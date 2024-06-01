“العيد حلو مع لولو”.. تردد قناة وناسة الجديد والمميز 2024 بكل دقة ووضوح

لاقت قناة وناسة قبولاً كبيرًا بين ملايين المتابعين على مستوى العالم، وأصبحت هي الرائدة في تقديم كل ما هو جديد من أغاني وأناشيد الأكثر تميزًا، وتعمل كذلك على تقديم الأفلام والمسلسلات المميزة والرائعة بشكل مستمر دون توقف، إضافة إلى أن القناة يمكنك استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، ويمكن التعرف على هذا التردد كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 النايل سات

وللتعرف على التردد الخاص بقناة وناسة أطفال الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، للاستمتاع بتجربة أكثر تميزًا في عالم الطفل، ومشاهدة العديد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد الدينية التي يعشها الصغار حول العالم، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.

التردد الجديد لقناة وناسة يكون 11559.

معامل الترميز الخاص بقناة وناسة فهو 27500.

استقطاب قناة وناسة أطفال الجديد فهو عمودي.

معدل التصحيح: 5/6.

نزل تردد قناة وناسة أطفال 2024 العرب سات

وأما عن المعلومات الخاصة بإستقبال قناة وناسة على العرب سات، لكي تعيش تجربة من أجل التجارب في مشاهدتك للمحتوى الطفولي والكرتوني المميز، ومتابعة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، وفقًا للأتي:-