“ألف مبروووك النجاح” رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق

أيام وتبدأ أعمال البحث بشكل كبير على محرك البحث جوجل لمعرفة نتائج الثالث متوسط الدور الأول، التي تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات في مختلف المدارس العراقية، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية شددت على كافة مديريات التربية العراقية، بحيث يتم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة التي تبدأ بمجرد الانتهاء من الامتحانات مباشرة، حتى يتم رفعه النتائج في أقرب وقت أمام الطلبة.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط

هناك بعض الخطوات الهامة تمكنك من الإطلاع على كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول عقب ما يتم ظهورها مباشرة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم الذهاب إلى النتائج واختيار المرحلة التي عليها الدور.

اختيار المحافظة المقيم بها الطالب بشكل واضح وصحيح.

ليتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص الراغب في الإطلاع على النتائج.

الضغط بعدها على زر “بحث”.

لتقوم بعرض جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج، والعمل على تقديم طلب اعتراض عقب فتح الباب مباشرة.

الحصول على نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا

وأتاحت وزارة التربية العراقية، إمكانية الإطلاع على كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، الذي به جميع النتائج والكشوفات الخاصة بمختلف المراحل الدراسية، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على جداول امتحانات المراحل الدراسية في دولة العراق، بما يسمح للجميع وخاصة الطلبة في إنهاء كافة الخدمات الذين هم في حاجة إليها.