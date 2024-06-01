لينك شغال.. نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024 بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا pdf

الشغل الشاغل لدى الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة البحث عن نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024 والرابط المخصص للاستعلام الإلكترونية، لقد بدأت الطلاب من مرحلة الثالث المتوسط امتحانات الدور الأول يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21 من مايو 2024 ولازالت الاختبارات مستمرة ومن المقرر أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات يوم الاربعاء الموافق 5 من يونيو الجاري 2024،

ورغم عدم انتهاء الاختبارات إلا أن الطلاب تسعى للحصول على موعد اعتماد النتيجة لأنهم يشعرون بحالة من التوتر والقلق، ارتفعت معدلات نجاح العام الدراسي 2023-2024 على مستوى المراحل التعليمية، حيث تعد مرحلة الثالث المتوسط من المراحل المهمة جداً وضمن اهتمامات الطلاب وأولياء الأمور جميعاً، وتيسير الأمور على الطلاب خصصت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط للاستعلام، تابعوا معنا وسوف ننشر لكم عبر الفقرات التالية نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024.

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024

بعد عدة أيام سوف ينتهي الطلاب من عموم محافظات العراق من أداء اختبارات الثالث المتوسط الدور الاول للعام الدراسي 2023-2024، وترتفع عمليات البحث أكثر من ذلك دون توقف عن موعد اعلان النتائج، حيث كشفت وزارة التعليم العراقية بأن فترة التصحيح لن تستغرق سوى 10 أيام فقط، ويبذل فريق الكنترول أقصى جهد إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدون أي أخطاء، وفور النتائج سوف يتم إصدار النتائج إلكترونياً وبجميع المدارس.

لينك نتائج الثالث المتوسط PDF الدور الاول

حالة ترقب وانتظار يعيش فيها طلاب الثالث المتوسط من عموم محافظات العراق تحميل نتائج الدور الاول لإنهاء العام الدراسي والاستمتاع بالعطلة الصيفية، للإطلاع على النتائج الآن عليكم اتباع ما يلي:.