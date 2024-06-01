عاجل الان.. الحكومة تصرف 500 جنيه منحة عيد الأضحى لهؤلاء الأسر اليوم

في توجيهات عاجلة، صدق الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بصرف منحة 500 جنيه، يتم إضافتها إلى الإعانة الشهرية لكافة مستحقي الدعم لشهر يونيو، تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى المبارك الذي لتم يتبق عليه سوى أيام قليلة وتبدأ احتفالات المسلمين حول العالم الإسلامي بهذه المناسبة الإسلامية التي ينتظرها المسلمون من عام إلى أخر.

بدء صرف منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الأضحى

وأكد بيت الزكاة والصدقات، أنه تم بدء صرف الإعانة لجميع المستحقين على مستوى الجمهورية لشهر يونيو 2024، اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وأصبح من السهل إمكانية الحصول على المستحقات المالية من مختلف فروع البريد المتواجدة على مستوى الجمهورية، بما فيها منحة عيد الأضحى المبارك، في سبيل إدخال الفرحة والسرور والعمل على مساعدة الفئات لأقل دخلا والأكثر احتياجًا، بما يوفر لهم حياة كريمة ملائمة لكافة الأشخاص المستفيدة من هذه المنحة.

إطلاق برنامج سند لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا

وأشار بيت الزكاة والصدقات، إلى أن صرف الإعانة الشهرية تأتي تحت مسمى برنامج سند، ليتم العمل على تقديمها في شكل إعانات شهرية للأسر والفئات الأولى بالرعاية، وهو يعد من أهم وأبرز البرامج التنموية التي تقدم يد العون والمساعدة إلى الفقراء والمحتاجين الذي يواجهون صعوبة في العبء الاقتصادي، ويعمل كذلك على تقديم العديد من المساعدات المادية والعينية التي يرغب في الحصول عليها جميع المستفيدين المشتركين في بيت الزكاة والصدقات، ليتم العمل على استقبالها وفرزها بشكل ملائم، بحيث يتحصل عليها الجميع.