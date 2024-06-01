انتهز الفرصة المقدمة بمناسبة عيد الاضحى من هايبر ماركت مانويل في السعودية حتى ٤ يونيو ٢٠٢٤

تتميز عروض هايبر ماركت مانويل المتواجد في دولة السعودية بتنوع المنتجات بداخله، بالإضافة إلى خصوماته الكبيرة عليها، ولذلك سوف نعرض اليوم بعض من هذه العروض المتوفرة خاصةً على السلع المنزلية، وذلك في جميع فروعه بداية من يوم ٢٩ مايو.

خصومات جديدة من مانويل هايبر ماركت

تتوفر الآن السلع المنزلية المختلفة في جميع فروع هايبر ماركت مانويل، ولذلك سوف نوضح الآن ما هي هذه السلع التي عليها خصم.

حلا أوريو: بسعر ٤٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٥.٠٠ ريال سعودي.

شابورة مانويل رجيم: بسعر ١٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٢.٠٠ ريال سعودي.

معمول أصابع/ اساور علبة: بسعر ١١.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٨.٠٠ ريال سعودي.

شابورة مانويل أبيض/ البر: بسعر ٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦.٩٥ ريال سعودي.

شابورة الخليج بالحليب/ بالنخالة والقمح الكامل ٣٠٠ جرام: بسعر ٥.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨.٠٠ ريال سعودي.

قراميش شابورة أصلية/ الحليب/ بر: بسعر ١٠.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٤.٠٠ ريال سعودي.

مربي تين/ مشمش: بسعر ٩.٥٠ ريال سعودي بدلا من ٢٠.١٣ ريال سعودي.

لبنة هنجاري: بسعر ١٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٢.٠٠ ريال سعودي.

اجدد عروض من هايبر ماركت مانويل

يوجد الآن أقوى العروض على جميع السلع التي تحتاجها في المنزل والتي من بينها الجبن، والحلاوة وغيرها الكثير والكثير.