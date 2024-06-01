ثبتها واتفرج ببلاش.. تردد قناة بي ان سبورت 1 HD bein sport على نايل سات الناقلة مباراة ريال مدريد ودورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا

الرائج على محركات جوجل الرسمية الآن تردد قناة بي ان سبورت 1 HD bein sport التي تعمل دائماً على نقل البث الحي المباشر لأهم وأقوى البطولات والدوريات العربية والأوروبية، قناة بي ان سبورت 1 من انجح القنوات الرياضية على الإطلاع تمتلك إمكانيات فائقة و تتمتع بالجودة العالية لكي يستمتع عشاق الساحرة المستديرة بمشاهدة المباريات دون تقطيع أو تشويش،

تعمل القناة على جميع الاقمار الصناعية بأقوى إشارة، قناة بي ان سبورت 1 اثبتت نجاح كبير وهذا ما يجعلها مصدر بحث دائم على جوجل لأنها تمتلك ما لا تمتلكه أي قناة رياضية أخرى، تعمل القناة بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة وتتمتع بصورة شديدة النقاء وصوت قوي وواضح للغاية، واليوم عبر موقعنا البديل نتعرف سوياً على تردد قناة بي ان سبورت 1 HD bein sport.

تردد قناة بي ان سبورت 1 HD bein sport

تنقل قناة بي ان سبورت العديد من البطولات ويعتمد عليها ملايين الأشخاص لتميزها عن غيرها من القنوات، حققت القناة شهرة وانتشار كبير في جميع الدول العربية والأوربية، وتستعد القناة اليوم كي تنقل واحدة من أهم المباريات بين فريق ريال مدريد و دورتموند ولذلك وفرنا لحضراتكم رموز التردد لسرعة ضبط إشارة القناة على الجهاز للاستمتاع بأجواء المناسبة وتأتي الرموز على النحو التالي:.

التردد : 12245.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مباراة ريال مدريد و دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا

اليوم السبت الموافق 1 من يونيو 2024 تنطلق مواجهة قوية للغاية بين ريال مدريد ونظيره دورتموند ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر أن تقام على أرضية ملعب ويمبلي وسط حضور جماهيري كبير، وسوف يتم إذاعة البث الحي المباشر عبر شاشة قناة بي ان سبورت 1 والتعليق بصوت حفيظ دراجي، على أن تنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 10 مساءً حسب توقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة 11 حسب توقيت الإمارات.