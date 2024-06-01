تحديث واتساب الذهبي الخيالي!!.. إصدار WhatsApp Gold بمميزات هتفاجئك.. والفرق بين الذهبي والأصلي  

يعد تطبيق واتساب الذهبي، ضمن النسخ المُعدله لواتساب الأصلي، حيث إنه يتشابه إلى حد كبير مع الأصلي في العديد من الخدمات والأيقونات التي يوفرها التطبيق أمام المستخدمين حول العالم، وغيرها من المميزات الأخرى التي يمكنك الحصول عليها عقب القيام بتنزيل التطبيق عبر أجهزة الأندرويد والأيفون، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي مزايا تطبيق واتساب الذهبي؟

وجاءت ابرز مميزات التي يمكنك الحصول عليها عند تنزيل تطبيق واتساب الذهبي، وفقًا لما يلي:-

تطبيق واتساب الذهبي ضد الحظر.

كذلك يمكنك فصل التطبيق عن الإنترنت في أي وقت ترغب فيه.

التطبيق يحتوي على خصوصية كاملة في إخفاء القراءة وأخر ظهور.

إمكانية القيام بإرسال أكثر من 30 رسالة دفعة واحدة.

إتاحة الرسائل التلقائية.

عمل جروبات متعددة بين الأصدقاء والزملاء.

يمكنك إدخال رمز الحماية التي يضمن أمانك عند تنزيل التطبيق.

تشغيل التسجيلات التلقائية.

العمل على الرد التلقائي دون الوقوع في أي مشكلات.

ما الفرق بين تطبيق واتساب الأصلي والذهبي؟

أما عن الفرق التي يتمثل في تطبيق واتساب الذهبي والأصلي، كما يأتي:-