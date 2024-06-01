بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس لجميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2024، مازال الطلاب في حالة ترقب وانتظار لمعرفة النتيجة، حيث شهدت محركات البحث ارتفاع ملحوظ من الطلاب على مستوى الجمهورية نظراً لهذه الفترة الصعبة التي يمرون بها وسط قلق وتوتر، انطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء الموافق 15 من مايو الماضي 2024،

واستمرت فترة الامتحانات حتى يوم الأربعاء الموافق 22 من مايو، وشهدت فترة الامتحانات هدوء واستقرار، مما أكدت الأزهر الشريف أن الطلاب كانت شديدة الحرص على عدم الغش للحفاظ على مستقبلهم ومجهودهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية، مما أكد الكثير من الطلاب أن أسئلة الامتحانات كانت غير معقدة ويأملون أن ترتفع نسب النجاح عن السنوات الماضية، ترقبوا معنا الفقرات التالية وسوف نوضح لكم موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2024

أعمال التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية مستمرة حتى الآن ومن المؤكد أن تنتهي في أقرب وقت ممكن ولن يتبقى سوى ساعات، وبعدها يتم الكشف عن موعد اعتماد النتائج بشكل رسمي، وهذا ما كشفت عنه العديد من المصادر التعليمية والأزهر الشريف، على أن ترفع النتائج عبر البوابة الإلكترونية لتسهيل الأمور على الطلاب لحين التواصل مع إدارة المدرسة واستلام النتائج ورقياً والاستعداد لسحب الملف للالتحاق بالمرحلة الثانوية التي يحددها الطالب.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج 3 الإعدادي الأزهري

يحصل الطلبة والطالبات من الصف الثالث الاعدادي الازهري على نتائجهم بشكل إلكتروني فور اعتمادها رسمياً والتي يمكن الحصول عليها إلكترونياً عند اتباع الخطوات التالية:.