عاجل.. بدء صرف معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة

بدأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر يونيو 2024 بمختلف المحافظات، وذلك بالزيادات الجديدة التي تم التصديق عليها مؤخرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن أن هذه الزيادة تُساهم في توفير حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم لكافة المشتركين في الهيئة، إضافة إلى أن أعمال الصرف بدأت في كافة ماكينات الصراف الألي والبنوك المختصة في توزيع المعاشات المستحقه.

موعد صرف معاشات شهر يونيو

أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف المعاشات يوافق كل أول شهر ميلادي، بما يسمح لكافة المشتركين في الحصول على مستحقاتهم المالية بالزيادات الجديدة، إضافة إلى أن الصرف بدأ اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، بإيداع المعاش في مختلف المنافذ المؤهلة للصرف، حيث إن الزيادة تم تطبيقها في شهر مارس الماضي، وتم العمل بها إلى وقتنا هذا، مع عدم وجود أي زيادات أخرى جديدة كما يتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود زيادة جديدة.

خطوات الإستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

هناك بعض الخطوات التي تمكنك من الإستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادات الجديدة، وفقًا لما يلي:-