نتيجتك نزلت هسه .. نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في جميع محافظات العراق موقع نتائجنا

زادت في الفترة الاخيرة عمليات البحث عبر مواقع التواصل المختلفة عن النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي داخل جميع المحافظات العراقية، وذلك من قبل الطلبة وأولياء الأمور الذين يريدون معرفة النتيجة الخاصه بهم بعد عام دراسى كامل و تكليلا لمجهود الطلبة وأولياء الأمور على حد سواء وقامت وزارة التربية في العراق بالإعلان أن يمكن للطلبه معرفة النتيجة الخاصه بهم عن طريق موقع نتائجنا الإلكتروني أو الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية، ونوضح في المقال التالي التفاصيل الخاصة بنتائج الصف السادس الابتدائي في جميع عموم العراق.

نتائج السادس الابتدائي

حتى يتمكن الطلبة والطالبات من معرفة نتائج السادس الابتدائي الخاصة بهم قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن إمكانية المواطنين معرفة الدرجات الخاصة بالطلبة و الطالبات على حد سواء عن طريق موقع نتائجنا الإلكتروني وعن طريق بعض الخطوات وهي كالآتي:

أولا: تسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

ثانيا: الدخول عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

ثالثا: تحديد المرحلة الدراسية والمحافظة التي يعيش بها الطالب.

رابعا: الضغط على كلمة استعلام.

خامسا: يمكن للطالب معرفة النتيجة الخاصة به من خلال الكشوفات الظاهرة امامه كما يمكن تنزيلها على طريقه PDF.

نتائج السادس الابتدائي عبر موقع الوزارة

يمكن للطلبة معرفة نتائج السادس الابتدائي عبر موقع وزارة التربية العراقية وعن طريق بعض الخطوات نوضحها فيما يلي: