تقديم الصف الاول الابتدائي ورياض الاطفال 2024-2025 بحساب ولي الامر

بحث متزايد من الآباء والأمهات عن موعد تقديم الصف الاول الابتدائي ورياض الاطفال 2024-2025 لأنها من أهم الأمور خلال هذه الفترة، وخاصةً بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الابتدائية وإعلان النتائج، حددت وزارة التربية والتعليم فترة استقبال الطلبات إلكترونياً لتسجيل طالب مستجد في الصف الأول الأبتدائي واتاحة التسجيل لرياض الأطفال، ولذلك خصصت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني مفعل عبر الانترنت لتسهيل الأمور على الآباء والأمهات، وتعتبر عملية التسجيل الإلكتروني هي جزء أساسي لقبول الطالب بالمدرسة، لأن ولي الأمر يقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها مع المستندات المطلوبة بعد إعلان النتائج والتي تظهر ألكترونياً، اليوم نستعرض لحضراتكم موعد تقديم الصف الاول الابتدائي ورياض الاطفال 2024-2025 والرابط المخصص للتسجيل بالخطوات.

تقديم الصف الاول الابتدائي ورياض الاطفال 2024-2025

بشكل رسمي أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن عملية التسجيل لمرحلة رياض الأطفال واوةلى ابتدائي للمدارس الرسمية واللغات بدايةً من اليوم السبت الموافق 1 من يونيو 2024 على أن تستمر عملية التسجيل حتى نهاية الشهر الأحد الموافق 30 من يونيو، ويجب أن لا يقل عمر طالب رياض الأطفال عن 4 سنوات وأن لا يتجاوز 6 سنوات، وأن لا يقل عمر الطالب للصف الأول الابتدائي عن 6 سنوات في 1 أكتوبر 2024، وأن لا يتجاوز السن 9 سنوات، ويتقدم ولي الأمر بالمستندات المطلوبة لإدارة المدرسة بعد إعلان النتائج في منتصف شهر يوليو المقبل 2024.

رابط تسجيل اولى ابتدائي ورياض الأطفال

لبدء الاستعداد لتسجيل اولى ابتدائى ورياض الأطفال يرجى اتباع الخطوات التالية:.