“شوف اسمك فيهم”.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه وشبكة الإنترنت وذلك بعد تداول بعض الأقاويل عن ظهور كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين العراقيين من الفئات الأكثر احتياجا والذين لا يوجد دخل شهري لهم في ظل الظروف الاقتصادية في الوقت الراهن وغلاء الاسعار في الفتره الاخيرة ونوضح في مقالنا التالي التفاصيل الخاصة باسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حتى يتمكن المواطن العراقي من الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة قامت الحكومة العراقية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن إمكانية المواطن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عن طريق بعض الخطوات وهي كالاتي:

اولا: تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي الالكترونية.

ثانيا: اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية المتواجدة على الشاشة.

ثالثا: اختيار الوجبة التي يريد المواطن الاستعلام عنها.

رابعا: كتابة اسم المستعلم ورقم الهوية الوطنية الخاص به.

خامسا: الضغط على كلمة استعلام ثم ستظهر النتيجة مباشرة يمكن للمواطن البحث عن الاسم الخاص في الكشوفات الظاهرة امامه.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

حتى يتمكن المواطن من التسجيل في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالاعلان عن بعض الشروط والالتزامات التي لابد أن تتوفر فيمن يحق لهم الحصول على تلك الوجبه وتلك الشروط هي: