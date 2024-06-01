مواصفات وسعر هاتف Vivo V30 Lite مع ضمان ضد كسر الشاشة

أعلنت شركة فيفو بشكل رسمي عن إطلاق سلسلة الهواتف الجديدة ضمن فئة الهواتف المتوسطة العليا والتي جاءت لتشمل هاتفين، الهاتف الأول Vivo V30 من الفئة المتوسطة العليا والهاتف الثاني Vivo V30 Lite من الفئة المتوسطة، وهذا الإصدار الثاني هو ما سوف نخص بالذكر في السطور التالية من مقالنا هذا، إليكم المواصفات الكاملة للهاتف وسعره في السوق المصري.

مواصفات هاتف Vivo V30 Lite

يأتي الهاتف بخامة خارجية من البلاستيك بالكامل وبوزن 185 جرام أو 191 جرام، وجاءت أبعاد الهاتف 162.4×74.9×7.8 مم، كما تتوفر نسخة منه بظهر من الجلد، أما عن واجهة الهاتف فمبنية على نظام تشغيل Android 14.

البطارية سعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، كما أنها تدعم الشحن العكسي عن طريق منفذ USB من نوع Type C.

الشاشة من نوع AMOLED بمساحة 6.67 بوصة وبدقة 1080×2400 بكسل وكثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة ومعدل تحديث بتردد 120 هيرتز.

المعالج جاء من نوع سناب دراجون 685 بتكنولوجيا 6 نانو يوفر أداء عالي أثناء الإستخدام اليومي.

يأتي الهاتف بمساحة تخزين صلبة سعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا رام، كما يسمح بإستخدام كارت ميموري لزيادة مساحة التخزين.

الكاميرا الأمامية السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p@30fps.

الكاميرا الخلفية تأتي مزدوجة وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps، الكاميرا الأولى وهي الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8، الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي خاصة بالتصوير الواسع، بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع LED.

السماعات الخارجية من نوع Stereo ولكن الهاتف لا يدعم منفذ الـ3.5 مللي لسماعات الأذن.

الألوان المتوفرة للهاتف هي الأسود والأخضر.

مميزات الهاتف

الهاتف حاصلا على شهادة IP54 لمقاومة الماء والغبار.

يدعم تركيب شريحتي إتصال 4G.

يدعم خاصية NFC بالإضافة إلى دعم مستشعر التقارب.

وسائل الحماية تشمل بصمة الإصبع في أسفل الشاشة، بالإضافة إلى دعم خاصية Face unlock.

سعر الهاتف

تم تسعير هاتف Vivo V30 Lite في السوق المصري للنسخة الوحيدة له سعة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 11990 جنيه مصري مع ضمان لمدة 6 شهور ضد كسر الشاشة.