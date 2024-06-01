رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 بوابة الازهر برقم الجلوس

يسعى العديد من طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية في الأزهر إلى الحصول على رابط بوابة الأزهر الشريف للاطلاع على النتائج برقم الجلوس لعام 2024، حيث توفر لهم البوابة الاستعلام بسهولة عن نتائجهم عبر الإنترنت، يأتي ذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المنظومة التعليمية بالأزهر، بهدف مواكبة التطورات الحديثة وإدخال التجديدات المستمرة في مختلف المجالات، بهذا، يواصل طلاب الأزهر تطوير مهاراتهم التكنولوجية والاستفادة من التقنيات الحديثة في عملية تعلمهم، مما يعزز من جودة التعليم ويضمن تحقيق أفضل النتائج الدراسية.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 بوابة الازهر

أعلن الأزهر الشريف أنه سيتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2024 على الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف في جميع محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة، وقد تم تحديد المجموع الكلي للشهادة الإعدادية بنحو 490 درجة، حيث يمثل كل فصل دراسي مجموع 245 درجة، يتم حالياً مراجعة وتدقيق أوراق الإجابات ورصد الدرجات بدقة ونزاهة.

تم توزيع الدرجات في المواد بالشكل التالي:

تخصص مادة أصول الدين 100 درجة.

بينما حصلت مادة اللغة العربية على نفس الدرجات.

بخصوص مادة الرياضيات، فقد حصل الطلاب على 60 درجة،

في حين حصلت مادة الفقه على 50 درجة.

ومادة القرآن الكريم على 40 درجة، وكذلك الدرجة المخصصة لمادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم.

استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 بوابة الازهر

بعد اعتماد نتائج طلاب الأزهر، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج المرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية عن طريق اتباع الخطوات التالية: