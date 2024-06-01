مع خروج أولى رحلات الحج.. كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية

في تطورات جديدة، حقق الريال السعودي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام السابقة، ومن المعروف أن الريال السعودي يعد أحد العملات الرئيسية في التجارة بين السعودية ومصر، جاء في آخر التقارير أن سعر الريال السعودي سجل ارتفاعًا جديدًا يوم أمس، مما أثار اهتمام المتعاملين في السوق المصرية، وبسبب هذا الارتفاع، يستقر سعر الريال السعودي اليوم على مستوى هذا الارتفاع، تزامنًا مع هذا الارتفاع، يستعد الحجاج لانطلاق رحلات الحج 2024 إلى المملكة العربية السعودية، مما يزيد من الطلب على الريال السعودي في السوق المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

يسجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 1 يونيو 2024 استقرار في الأسعار في البنوك المصرية حيث بلغ سعره اليوم التالي:

في بنك الأهلي، يتم البيع بسعر 12.6313 جنيه والشراء بـ 12.6593 جنيه.

بنفس القيمة، يقدم بنك مصر سعر البيع والشراء للريال السعودي.

بينما يظهر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي وبنك CIB بسعر أخفض، حيث يبلغ سعر الشراء 12.5606 جنيه والبيع 12.5977 جنيه.

كما يعرض بنك القاهرة سعر شراء 12.6500 جنيه وسعر بيع 12.6786 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم

في الوقت الحالي، يلاحظ أن سعر الريال السعودي في السوق السوداء المصرية يتماشى تمامًا مع سعره في البنوك، نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف للجنيه المصري في الفترة السابقة، تم القضاء بشكل كبير على ظاهرة السوق السوداء، هذا التطور يعد إيجابيًا حيث يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ويعزز الثقة في النظام المصرفي المحلي.

توقعات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

من المتوقع أن يشهد سعر الريال السعودي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال موسم الحج نظرًا لزيادة الطلب عليه خلال هذه الفترة، يعتبر موسم الحج فترة حيوية لأسواق الصرف، حيث يحتاج الحجاج والزوار لاقتناء الريال السعودي لتأدية مختلف الخدمات والمشتريات أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية، وبما أن الطلب يتزايد، فإنه من المرجح أن يرتفع سعر الريال السعودي في الأسواق المصرية خلال هذه الفترة، مما يجعله ذو قيمة أعلى مقارنة بالجنيه المصري.

تبقى التوقعات متقلبة لحركة الريال السعودي في الأيام القادمة، مع وجود عوامل مختلفة تؤثر في سوق العملات. سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل حال ورودها.