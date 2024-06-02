ببطارية قوية.. تعرف على مواصفات هاتف أوبو Oppo A97 وسعر الهاتف الرسمي في مصر وأهم مميزاته

تعتبر شركة أوبو واحدة من الشركات البارزة عالمياً بفضل تقديمها هواتف ذات مميزات متميزة بأسعار مقبولة، واستطاعت أوبو كشركة صينية بناء سمعة قوية بفضل جودة منتجاتها، آخر هاتف أصدرته الشركة هو Oppo A97، ويتمتع هذا الهاتف بمزاياه المعتادة، بالإضافة إلى تحسينات وتطورات جديدة، وفي هذا المقال، سوف نوضح لكم أهم المعلومات المتعلقة بهذا الهاتف بالإضافة إلى سعر الهاتف الرسمي.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A97

يتميز هاتف Oppo A97 بتصميمه الأنيق والجذاب ويوفر تجربة استخدام ممتعة ومريحة للمستخدمين، يقدم الهاتف أداء قويًا وموثوقًا يلبي احتياجاتك اليومية بسلاسة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن جهاز متعدد الاستخدامات، وقد أعلنت شركة أوبو عن المواصفات الخاصة بأحدث هاتف لديها، وتشمل ما يلي:

المواصفات التفاصيل حجم الشاشة 6.6 بوصة نظام التشغيل أندرويد 12 الكاميرا الأمامية 12 ميجا بيكسل الكاميرا الخلفية 2 كاميرا عالية الدقة المعالج ثماني النواة البطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 وات

مواصفات أخرى للهاتف

المواصفات التفاصيل نوع المعالج Mediatek Dimensity 810 سرعة المعالج 2× انوية بسرعة 2.4GHz من نوع Cortex-A76

6× انوية بسرعة 2.0GHz من نوع Cortex-A55 دقة التصنيع 6nm عدد الأنوية ثماني النواة معالج الرسوميات Mali-G57 MC2

مميزات هاتف هاتف Oppo A97

توجد عدة مميزات تميز هاتف Oppo A97 سوف نوضحها لكم في الجدول التالي:

المميزات التفاصيل الشكل والجاذبية يتمتع بشكل أنيق وجذاب الذاكرة العشوائية (RAM) كبيرة للغاية جودة التصوير والفيديو جودة عالية للغاية في التقاط الصور والفيديوهات البطارية عالية للغاية وتدوم حتى يومين

سعر هاتف هاتف Oppo A97 في مصر

يمكن الآن شراء هاتف أوبو Oppo A97 5G في مصر مقابل حوالي 17 ألف جنيه مصري.