ببطارية قوية.. تعرف على مواصفات هاتف أوبو Oppo A97 وسعر الهاتف الرسمي في مصر وأهم مميزاته

Ahmed samir تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
ببطارية قوية.. تعرف على مواصفات هاتف أوبو Oppo A97 وسعر الهاتف الرسمي في مصر وأهم مميزاته
مواصفات هاتف أوبو Oppo A97

تعتبر شركة أوبو واحدة من الشركات البارزة عالمياً بفضل تقديمها هواتف ذات مميزات متميزة بأسعار مقبولة، واستطاعت أوبو كشركة صينية بناء سمعة قوية بفضل جودة منتجاتها، آخر هاتف أصدرته الشركة هو Oppo A97، ويتمتع هذا الهاتف بمزاياه المعتادة، بالإضافة إلى تحسينات وتطورات جديدة، وفي هذا المقال، سوف نوضح لكم أهم المعلومات المتعلقة بهذا الهاتف بالإضافة إلى سعر الهاتف الرسمي.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A97

يتميز هاتف Oppo A97 بتصميمه الأنيق والجذاب ويوفر تجربة استخدام ممتعة ومريحة للمستخدمين، يقدم الهاتف أداء قويًا وموثوقًا يلبي احتياجاتك اليومية بسلاسة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن جهاز متعدد الاستخدامات، وقد أعلنت شركة أوبو عن المواصفات الخاصة بأحدث هاتف لديها، وتشمل ما يلي:

المواصفاتالتفاصيل
حجم الشاشة6.6 بوصة
نظام التشغيلأندرويد 12
الكاميرا الأمامية12 ميجا بيكسل
الكاميرا الخلفية2 كاميرا عالية الدقة
المعالجثماني النواة
البطارية5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 وات

مواصفات أخرى للهاتف

المواصفاتالتفاصيل
نوع المعالجMediatek Dimensity 810
سرعة المعالج2× انوية بسرعة 2.4GHz من نوع Cortex-A76
6× انوية بسرعة 2.0GHz من نوع Cortex-A55
دقة التصنيع6nm
عدد الأنويةثماني النواة
معالج الرسومياتMali-G57 MC2

 مميزات هاتف هاتف Oppo A97

توجد عدة مميزات تميز  هاتف Oppo A97 سوف نوضحها لكم في الجدول التالي:

المميزاتالتفاصيل
الشكل والجاذبيةيتمتع بشكل أنيق وجذاب
الذاكرة العشوائية (RAM)كبيرة للغاية
جودة التصوير والفيديوجودة عالية للغاية في التقاط الصور والفيديوهات
البطاريةعالية للغاية وتدوم حتى يومين

سعر هاتف هاتف Oppo A97 في مصر

يمكن الآن شراء هاتف أوبو Oppo A97 5G في مصر مقابل حوالي 17 ألف جنيه مصري.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
Ahmed samir

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
أعشاب طبيعية لتخفيض الكولسترول.. حلول فعالة من الطبيعة!
إنضم لقناتنا على تيليجرام