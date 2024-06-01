الان ظهرت..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني natiga.qalubiaedu

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى محافظة القليوبية الدور الأول للعام الدراسي 2024، حيث يعيش طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة القليوبية حالة من القلق والترقب نظرًا لترقبهم موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الرسمى، وذلك عقب إعلان عدد من المحافظات عن نتيجة الترم الثاني، لذلك يتطلع الطلاب في محافظة القليوبية فى صدور نتيجتهم ، والتى من المتوقع الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الإسكندرية ترم ثاني:

قامت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية بالإعلان عن اقتراب اعتماد النتيجة رسميًا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، وهذا ما يعزز توقعات الطلاب بصدور النتيجة في الأيام القليلة المقبلة، حيث يعد صدور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية سيلبي التطلعات والاهتمام الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور في هذا الصدد، وأشارت التصريحات الصادرة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، سيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة القليوبية على محافظ الاقليم حتى يتم إعلان أسماء العشره الاوئل، بالإضافة الى اعتماد النتيجة رسميا، حتى يتم القيام برفع ملفات النتيجة عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة القليوبية، حتى يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بكل سهولة ويسر.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة القليوبية 2024:

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية يتم الإعلان عنها من قبل مديريات التربية والتعليم في كل محافظة بشكل مستقل، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: