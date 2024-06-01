“زيادة 700.000 دينار مصرف الرافدين”.. وزارة المالية العراقية تُعلن مفاجأة سارة لتلك الفئات من العراقيين!!

أعلنت وزارة المالية في العراق عن زيادة الحد الأدنى للعمال المتقاعدين والجدير بالذكر أن الجهات المسؤولة تقوم بزيادة رواتب كل من المتقاعدين والموظفين داخل الدولة من حين لآخر وهذا من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة أفضل لهم، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل في السطور التالية، وسوف نقدم لكم أيضا رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الجهات المسؤولة.

زيادة الحد الأدنى للعمال المتقاعدين

أعلنت الجهات المسؤولة عن زيادة الحد الأدنى للعمال المتقاعدين وذلك بقيمة مالية تصل حتى مائتي ألف دينار وبناء على ذلك سوف يكون الحد الأدنى للرواتب 700.000 دينار وهذا بدلا من 500.000 دينار، وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية في العراق أن العمل على تطبيق تلك الزيادة مستمر وسوف يتم الإعلان عنها في أقرب وقت.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن رواتب المتقاعدين الجديدة وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين يرجى زيارة الصفحة الرسمية لوزارة المالية. ثم في الخطوة التالية يتطلب من المستفيد تسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات المطلوبة. بعد ذلك قم بالتوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية. ثم انقر على خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين. قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. أخيرا اضغط على زر استعلام.

متى صرف رواتب المتقاعدين في العراق

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه يتم صرف رواتب المتقاعدين في بداية كل شهر ميلادي، وأكدت أن هذا الموعد ثابت ولا يتم تغييره في أي حال من الأحوال إلا في حالة واحدة وهي أن يوافق موعد الصرف أن يكون إجازة رسمية بناء على ذلك يتم تبكير الموعد أو تأخيره.