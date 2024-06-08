“300 دينار فورية في محفظتك social.gov.tn“ كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وزارة الشؤون الاجتماعية

قامت الحكومة بإطلاق منحة 300 دينار تونس والتي تعد واحدة من أبرز أشكال المساعدات المالية التي توفرها للأسر ذات الدخل المنخفض وذلك من أجل توفير مستوى اقتصادي أفضل لهم ومساعدتهم فى مواجهة غلاء الأسعار، ولكن يجب العلم أنه يتم التسجيل في الدعم وفقا لمجموعة من الشروط، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل في السطور التالية.

منحة 300 دينار تونس

الجدير بالذكر أن الحكومة داخل تونس توفر الكثير من برامج الدعم المختلفة والتي من أبرزها منحة 300 دينار تونس ويمكن لجميع الأسر الفقيرة التقديم عليها وهذا بمجرد أن يقوموا بإتباع الخطوات التالية:

في مبتدأ الأمر عند التسجيل على منحة 300 دينار تونس يكون من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية. بعد ذلك انقر على زر تسجيل الدخول وقم بتدوين البيانات المطلوبة. قم بالدخول على خيار منح 300 دينار وهذا من قائمة الخدمات الإلكترونية. سوف يظهر لك نموذج تقديم قم بملئ البيانات المطلوبة. أخيرا يرجى إرفاق المستندات المحددة من قبل الجهات المسؤولة واضغط على زر إرسال الطلب.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للمتقدمين على منحة 300 دينار تونس وهي: