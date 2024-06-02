“مــوقــع نتائجنـــا مباشـــر“ لينك نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024 عموم العراق results.mlazemna

تعد نتائج الصف السادس ابتدائي محافظة البصرة من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بشكل مستمر في تلك الفترة وبالتحديد بعد أن ظهرت في عدد من المحافظات، ووفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الإعلان عنها في خلال الساعات القليلة القادمة، كما أوضحت أنه يمكن لجميع الطلاب في مختلف المدارس الاستعلام عن نتائجهم من خلال الإنترنت وهذا يعد توفيرا للوقت والجهد وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الصف السادس ابتدائي

الجدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من عمليات التصحيح وتجميع درجات طلاب الصف السادس ابتدائي محافظة البصرة وسوف يتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى يجب على الطالب زيارة موقع نتائجنا الإلكتروني. الخطوة الثانية قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب. الخطوة الثالثة يرجى تحديد الصف الدراسي وهو الصف السادس الابتدائي. الخطوة الرابعة يتطلب منك كتابة كل من اسم الطالب ورقم الجلوس في الأماكن المخصصة لهم. أخيرا قم بالضغط على أيقونة تنزيل وسوف تحصل على نتيجتك بصيغة pdf.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي

أصبح في الوقت الحالي بإمكان جميع الطلاب في المدارس المختلفة الاستعلام عن نتائجهم وهذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وأوضحت الجهات التعليمية المسؤولة أن سبب تأخر ظهور النتيجة أنها كانت تحت قيد التدقيق والمراجعة حيث أن الوزارة تسعى دوما نحو إعطاء كل طالب حقه.