“بزيادة 819.000 دينار مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تزف بُشرى سارة لتلك الفئة من المواطنين!!

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين وهذا ما يتساءل عنه عدد كبير من المواطنين داخل العراق ووفقا لما نقلته المصادر المسؤولة أنه سوف يتم زيادة الرواتب هذا الشهر ولكن يجب العلم أن تلك الزيادة سوف تتغير من موظف لآخر وهذا سوف يتم على أساس مجموعة من المعايير وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الرابط الذي يمكنكم من خلاله الاستعلام عن زيادة الرواتب.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

يجب العلم أنه سوف يتم زيادة رواتب الموظفين داخل العراق وسوف تكون تلك الزيادة غير ثابتة وسوف تتغير على حسب الدرجة الوظيفية للموظف بالإضافة إلى المؤهل العلمي والخبرة العملية، وجاء سلم رواتب الموظفين الجديد على النحو التالي:

سوف يحصل موظفي الدرجة الأولى على راتب يصل حتى مليون ومائة ألف دينار.

رواتب الموظفين في الدرجة الثامنة بعد الزيادة سوف يكون 819 ألف دينار.

الموظفين في الدرجة التاسعة سوف يحصلوا على راتب يصل حتى 727.500 ألف دينار.

سوف يحصل الموظفين في الدرجة العاشرة على راتب يصل حتى 650 ألف دينار بعد الزيادة.

رابط الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين بالعراق

قامت وزارة المالية بإطلاق رابط إلكتروني يمكن للموظفين من خلاله الاستعلام عن زيادة الرواتب وذلك بعد إجراء مجموعة من الخطوات وهي كالتالي: