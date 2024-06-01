رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الإسكندرية 2024 جميع الإدارات التعليمية للدور الأول الفصل الدراسي الثاني التي يترقبها آلاف الأسر والتلاميذ في الساعات الأخيرة، حيث ترغب أولياء الأمور معرفة درجات أبنائهم، وقياس المستوي التعليمي الذي يقدم له أولياء الأمور إلى أبنائهم، حيث تختار المدارس ما بعد الاعدادية الطلبة وفقاً إلى مجموعهم الكلي في الشهادة الإعدادية، حيث تعد أبرز المدارس إقبال بعد الاعدادية مدارس التمريض العسكري ومدارس الشركات مثل مدرسة توشيبا العربي ومدارس شركة مياة الشرب فضلا عن مدارس التعليم العام “الثانوية العامة”، لذا نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل كيفية الاستعلام عن نتائج 3 إعدادي 2024.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الإسكندرية 2024

كشفت النتائج المبدئية للشهادة الاعدادية في محافظة الإسكندرية وفقاً إلى العينات العشوائية أن نسب النجاح في مادة اللغة الإنجليزية 91% ونسب النجاح في مادة اللغة العربية 90% والنسب المئوية للنجاح في مادة الرياضيات 97%، أما في مادة العلوم فجاءت أيضا 97% كما جاءت في مادة الدراسات الاجتماعية 93.5%، في الوقت ذاته اوضح الدكتور عرابي ابوزيد مدير مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية أنه تم متابعة سير العمل أثناء التصحيح النموذجي للاختبارات التحريرية لطلبة الإعدادية في الاسكندرية بشكل متواصل، واكدت أن عمليات تنزيل النتيجة يتم عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية 2024

يمكن الآن استخراج نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني في محافظة الإسكندرية وفقاً إلى الخطوات التالية:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الإسكندرية.

اختر الخدمات الإلكترونية.

حدد نتيجة الشهادة الاعدادية.

أكتب رقم الجلوس.

الضغط على زر النتيجة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الإسكندرية 2024 جميع الإدارات التعليمية.