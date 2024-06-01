فرحهم وسليهم.. مع أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2024

تعد قناة طيور الجنة هي بالفعل واحدة من أهم وأقدم القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال، حيث انطلقت أول إشارة لها منذ ما يقرب من 16 عامًا، وتحديدًا في عام 2008، لتعلن ميلاد قناة طيور الجنة، والتي تعرض برامج ومحتوى متميز وتربوي وكوميدي أحيانا وكذا ترفيهي، كما تُعتبر قناة طيور الجنة واحدة من القنوات الشهيرة والمحبوبة بين كل من الأطفال وأولياء الأمور في العالم العربي. تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال في مختلف الفئات العمرية، مما يجعلها وجهة مفضلة لكثير من العائلات.

ترددات قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات هو:

– تردد القناة: 11274.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

– القمر الصناعي: عرب سات.

– تردد القناة: 11310.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

يختلف تردد القناة حسب البلد ومزود الخدمة التلفزيونية، لذا يُفضل التحقق من موقع القناة الرسمي أو الاتصال بمزود الخدمة المحلي للحصول على التردد الصحيح الخاص بقناة طيور الجنة في منطقتك.

تفاصيل حول قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة هي قناة تلفزيونية عربية متخصصة في برامج الأطفال، تأسست في عام 2008 ومقرها في الأردن، تهدف القناة إلى توفير بيئة تعليمية وترفيهية آمنة ومسلية للأطفال، كما تقوم القناة بعرض العديد من أفلام الرسوم المتحركة، والبرامج التعليمية، والألعاب التفاعلية، والأغاني والموسيقى، والقصص القصيرة، والأناشيد الدينية. من خلال هذه البرامج، تسعى القناة إلى تعزيز التعلم الإيجابي والقيم الدينية والأخلاقية لدى الأطفال.

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