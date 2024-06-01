ألف ألف مليون مبروك “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية” مافيش رسوب خالص 2024

إلى هذا الوقت الحالي نرى أن عمليات البحث في جوجل تزداد من جانب الكثير من الطلاب بشأن التعرف على النتيجة، فمن الجدير بالذكر أن كافة الطلبة والطالبات بالشهادة الإعدادية انتهوا بصورة رسمية من تأدية امتحاناتهم للعام الدراسي الجاري 2024، وهم للآن يترقبون ظهور النتيجة بفارغ الصبر، لذا سنرفق لكم من خلال موقعنا هذا تفاصيل ظهورها وطريقة استخراجها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

يواصل الطلبة والطالبات المقيدون بالشهادة الإعدادية البحث لمعرفة النتيجة الخاصة بهم، وهذا عقب تنويه الوزارة عن اقتراب ظهور النتيجة، وتجدر الإشارة بأنه يمكن الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا بالسير على الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول على لينك الوزارة الرسمي للاستعلام، من هنا.

بعد ذلك عليك انتقاء تبويب “نتيجة الشهادة الإعدادية”.

بعدها يلزم عليك انتقاء السنة الدراسية.

كتابة رقم الجلوس المتعلق بك بصورة صحيحة في الخانة المخصصة له.

أخيرًا يتوجب عليك النقر على زر “استعلام”، ومن ثم ستظهر أمامك النتيجة في الحال.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح الموعد بالتفصيل المقرر ظهور النتيجة به الخاصة بالصف الثالث الإعدادي، فيمكن الحصول عليها بواسطة الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وتجدر الإشارة بأن تلك النتيجة في محافظة الشرقية ستظهر خلال الساعات القادمة، فعلى كافة الطلاب ترقبها إلى أن تظهر ويتم الإعلان عنها بصورة رسمية، فبعد أن يتم الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية سيتم الكشف عن النتيجة مباشرًة لجميع الطلبة والطالبات بمحافظة الشرقية.