أعرفها دلوقتي من غير رقم جلوس “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية” 2024 بالاسم فقط

بعد ان قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصريه بالاعلان انها قامت برصد درجات الطلاب وقامت بالانتهاء من تصحيح الاوراق الامتحانية لطلاب الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات المصرية وتزايدت عمليات البحث من قبل طلاب محافظة الدقهلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على جميع تفاصيل هذا الأمر تابعوا معي.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية
من المقرر أنه سوف يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات المصرية في الأيام القليلة المقبلة بعد أن يتم الانتهاء كليا من عمليات التصحيح والمراجعة ويمكنكم من خلال متابعة النقاط التالية للاطلاع على كيفية الاستعلام عن النتيجة:
- يجب على الراغب في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية اولا الدخول على الموقع المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بـ نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية عن طريق النقر على هذا الرابط.
- في الخطوة التالية ستظهر أمامك عدة خيارات انقر على الخيار نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية.
- سوف يتم انتقالك الى صفحة اخرى على الفور انقر على أيقونة رقم جلوس الطالب.
- اكتب في الخانة الظاهرة امامك رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته للفصل الدراسي الثاني.
- انقر على أيقونة عرض النتيجة.
- انتظر لحظات وسوف يتم ظهور نتائج الطالب الذي قمت بكتابة رقم الجلوس الخاص به أمامك وفي حالة انه لم يتم رفع النتائج سوف يتم اعلامك بالعودة ومتابعة الخطوات مرة اخرى.