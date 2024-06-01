سجلي الآن.. كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 وأهم الشروط المطلوبة للتقديم

تعد منحة المرأة الماكثة في البيت واحدة من أهم المنح التي قدمتها الحكومة الجزائرية للسيدات الجزائريات وذلك من أجل مساعدتهم على توفير لهم حياة كريمة واعالة أطفالهن، لهذا ترغب الكثير من السيدات معرفة كيفية التسجيل في هذه المنحة وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا اليوم.

التسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت

حتى تتمكن سيدات دولة الجزائر من التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت فإنه يجب عليهم تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

تقوم المتقدمة الدخول على الموقع الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر.

يتم النقر على منحة المرأة الماكثة في البيت.

تقوم المتقدمة تحديد الولاية التي توجد بها.

يتم إدراج كافة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة في الخانات المحددة لذلك.

ترفق المتقدمة جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

بعد إتمام الخطوات السابقة يتم النقر على تقديم الطلب.

يتم إرسال طلب المتقدمه إلى الجهات المعنية من أجل المراجعة.

بعد مراجعة الطلب تقوم الجهات المعنية الرد على المتقدمة بالقبول أو الرفض.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة في البيت

تتساءل العديد من سيدات دولة الجزائر عن الأوراق المطلوبة من أجل التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، الأمر الذي جعل الحكومة الجزائرية توضح هذه الأوراق والتي جاءت على النحو التالي:

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة.

عدد 2 صورة شخصية حديثة.

نسخة من شهادة الميلاد حديثة.

تقديم ما يثبت أن المرأة المتقدمة لا تعمل.

شهادة الإقامة.

شهادة المؤهل الدراسي.

نسخة من بطاقة الشفاء.

شهادة الطلاق في حاله كون المتقدمة مطلقة أو شهادة الوفاة في حالة كون المتقدمة أرملة.

رقم هاتف المتقدمة الشخصي.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

لابد من توافر الشروط التالية في المتقدمات الراغبات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت: