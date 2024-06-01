المحافظ يعتمد النتيجة رسميًا “هنــا” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط 2024 الترم الثاني

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية في العديد من المحافظات المصرية ولكن تزايدت عمليات البحث في الاواني الاخيرة بشكل كبير جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أولياء الأمور والطلاب والطالبات عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط بعد أن قامت وزارة التربيه والتعليم الفني بالإعلان عن امكانية استخراج النتائج من خلال الموقع المعتمد من خلالها ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط تابعوا معي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط

من خلال بعض الخطوات البسيطة التي سوف نصها عليكم من خلال النقاط التالية يمكنكم الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية في محافظة أسيوط باستخدام رقم جلوس الطالب فقط:

يمكن لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الراغبين في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط الدخول مباشرة على رابط الاستعلام عن طريق النقر على هذا الرابط.

من القائمة الرئيسية قم بتحديد ايقونة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط.

اكتب رقم جلوس الطالب و تأكد من إدخاله بشكل صحيح.

انقر على أيقونة عرض النتيجة الظاهرة أمامك.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد طريقة سوف يتم توزيع درجات طلاب الشهادة الاعدادية بها حيث ان الطلاب قاموا بالامتحان في خمس مواد مادة الدراسات الاجتماعية ومادة العلوم و مادة اللغة العربية مادة اللغة الانجليزية و مادة الرياضيات وسوف يتم توزيع الدرجات الامتحانية بواقع 140 درجة للترم الاول و 140 درجة للترم الثاني.