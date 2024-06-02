شوف اسمك.. كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس 2024 الوجبات الأخيرة عموم المحافظات بالعراق

Ahmed samir تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
شوف اسمك.. كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس 2024 الوجبات الأخيرة عموم المحافظات بالعراق
اسماء المقبولين في نقل النفوس

يرغب عدد كبير من المواطنين العراقيين معرفة خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في نقل النفوس 2024، الأمر الذي جعل الحكومة العراقية متمثلة في وزارة الداخلية توضح هذه الخطوات وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا إلى جانب المزيد من المعلومات الأخرى.

اسماء المقبولين في نقل النفوس 2024

ما هي خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في نقل النفوس 2024؟ يعتبر هذا السؤال من الأسئلة التي يريد معرفة إجابته العديد من مواطني دولة العراق المتقدمين في نقل النفوس، لهذا أجابت الحكومة العراقية على هذا السؤال موضحة خطوات الاستعلام والتي جاءت على النحو التالي:

  • يقوم المواطن في البداية الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية العراقية.
  • يدرج المواطن بعد ذلك كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لذلك.
  • ينقر المواطن على خانة أسماء نقل النفوس.
  • يحمل المواطن كشوفات الأسماء حسب المحافظة التي يسكن بها.
  • يقوم المواطن النقر على فتح الملف حتى تظهر امامة قوائم الأسماء المقبولة.
  • في النهاية يتمكن المواطن معرفة أسماء نقل النفوس 2024.

شروط التقديم في نقل النفوس 2024

حددت الحكومة العراقية عدد من الشروط التي لابد من توافرها في الأفراد الراغبين التقديم في نقل النفوس 2024، حيث جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

  • يشترط أن يكون المتقدم من أبناء دولة العراق.
  • يجب أن يكون المتقدم مستقر بشكل دائم داخل الأراضي العراقية.
  • لابد من أن يقوم المتقدم إحضار جميع الأوراق اللازمة للتقديم.
  • يجب أن يكون المتقدم لا يملك أي سجلات تجارية أو عقارات مسجلة باسمه.
  • لابد أن يكون المتقدم ليس لدية أي سجل جنائي.
  • يشترط أن يكون المتقدم من الطبقة المحدودة داخل الدولة.
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Ahmed samir

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