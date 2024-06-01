رابط اعتراض نتائج السادس الابتدائي البصرة pdf في المدرسة باسم الطالب 2024

اعتراض نتائج السادس الابتدائي البصرة pdf من أكثر الأخبار المتداولة عبر محركات البحث من قبل آلاف الطلبة في دولة العراق، وهذا بعد أن ينتهي الكنترول من عمليات التصحيح ومراجعة الأوراق بداخل كل المحافظات العراقية بالاسبوع الماضي، وقد تم أداء الامتحانات في بيئة آمنة القيود وهذا بواسطة الشرطة العراقية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق قامت بالإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بكل المحافظات ومنها صلاح الدين، بابل، أربيل، الرصافة الأولى، دهوك، كابلاء، وذي قار، الكرخ الثاني، ديالي، الرصافة الثالثة وغيرها من المحافظات الأخرى.

اعتراض نتائج السادس الابتدائي البصرة

الكثير من الطلبة في دولة العراق في مرحلة السادس الابتدائي يعانون من عدم الوصول إلى نتائجهم، وذلك بسبب تواجد مشكلة يتم العمل على حلها بواسطة الجهات المختصة، وبعد أن يتم حل المشكلة هذه يمكن للطلبة الوصول إلى النتيجة بكل سهولة، وأعلنت الجهات المختصة بأن هناك بعض المحافظات التي ظهرت بها النتيجة وبعض المحافظات الأخرى لم يظهر بها النتيجة حتى وقتنا هذا.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

وزارة التربية والتعليم في العراق قامت بالإعلان أن يمكن للطلبة القيام بالاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي، وذلك بإتباع مجموعة من الإجراءات الميسرة والبسيطة وهي ملخصة في مجموعة نقاط جاءت على النحو التالي: