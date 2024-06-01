سجل واحصل عليها.. ما هي شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر وخطوات التقديم عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

Ahmed samir تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
سجل واحصل عليها.. ما هي شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر وخطوات التقديم عبر الوكالة الوطنية للتشغيل
شروط منحة البطالة

ما هي شروط منحة البطالة 2024؟ يعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يرغب في معرفة إجابته عدد كبير من المواطنين الجزائريين، لهذا قامت الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية بالإجابة على هذا السؤال موضحة أبرز هذه الشروط والتي سوف نتعرف عليها خلال مقالنا اليوم.

شروط منحة البطالة 2024

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر الإعلان عن شروط منحة البطالة 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

  • يشترط أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية الجزائرية.
  • يجب أن يقوم المتقدم تقديم نسخة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.
  • لابد أن يكون المتقدم ليس لدية أي دخل شهري ثابت.
  • يجب أن يكون المتقدم مقيم بصورة دائمة داخل حدود دولة الجزائر.
  • لابد أن يرفع المتقدم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة بالجزائر.
  • يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن تسعة عشر عاما ولا يزيد عن أربعين عاما.
  • يشترط أن يكون المتقدم ليس لدية اي أصول لها قيمة كبيرة مثل العقارات والشركات.

خطوات التقديم في منحة البطالة بالجزائر 2024

أتاحت الحكومة الجزائرية للمواطنين إمكانية التقديم في منحة البطالة بالجزائر الكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

  • يسجل المواطن أولا الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
  • يقوم المواطن إدخال جميع البيانات المطلوبة من أجل إتمام عملية تسجيل الدخول.
  • ينقر المواطن بعد ذلك على منحة البطالة بالجزائر.
  • يسجل المواطن جميع البيانات والمعلومات المطلوبة والتي تتعلق باستمارة التسجيل.
  • يقوم المواطن إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل إتمام عملية التسجيل.
  • ينقر المواطن في النهاية على زر إرسال.
  • ينتظر المواطن أن يتم الموافقة على طلبه.
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Ahmed samir

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