اعرف قبل ما تروح .. أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024 نصيب الفرد الواحد

قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن موعد صرف التموين لشهر يونيو لعام 2024، قد اقترب بشدة، كما أعلنت أيضًا عن أسعار السلع التموينية لهذا الشهر، حيث تساءل كافة المواطنين الحاصلين على التموين، عن إذا كان هناك زيادة في أسعار السلع لهذا الشهر، نظرًا لغلاء أسعار كافة السلع الأخرى، ولكن قد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أنه ليس هناك أي زيادة على السلع لشهر يونيو.

موعد صرف التموين لشهر يونيو 2024

تساءل كافة المواطنين الحاصلين على التموين عن موعد صرف التموين لشهر يونيو لعام 2024، وإذا كان هناك أي تأخيرات في موعد الصرف لهذا الشهر، ولكن قد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه سوف يتم صرف التموين لشهر يونيو، في الموعد المقرر لصرفه، وهو موعد ثابت يتم صرف التموين فيه كل شهر، ويكون هذا الموعد يوم واحد من كل شهر ميلادي، والذي يوافق يوم السبت الموافق يوم 1 يونيو.

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن أن أسعار السلع التموينية لشهر يونيو عام 2024، لم تتغير، وأنها مثل الشهر الماضي، حيث ستكون الأسعار كالتالي:

كيس كيلو السكر 12.60 جنية.

زجاجة زيت 800 مللي 30 جنية.

علبة مرقة دجاج 6 جنية.

كيس مكرونة 800 جرام 15.5 جنية.

كيس مكرونة 400 جرام 7.75 جنية.

كيس عدس مجروش 500 جرام 21 جنية.

كيس فول 500 جرام 9 جنية.

كيس دقيق كيلو 18 جنية.

شاي 40 جرام 5 جنية.

صلصة 300 جرام 8 جنية.

مربى 350 جرام 16 جنية.

لبن بودرة 125 جرام 25.5 جنية.

زجاجة خل 5% 900 مللي 6 جنية.

كيس ملح طعام 300 جرام 1.25 جنية.

أسعار الفرد في التموين لشهر يونيو 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه يمكن لكل فرد في الشهر الحصول على 50 جنية، إذا كانت الأسر المستفيدة أربع أشخاص فقط، أما إذا زاد عدد أفراد الأسرة المستفيدة عن أربع أشخاص، فيحصل كل فرد على 25 جنية في الشهر، وتحرص وزارة التموين على توفير كافة المستلزمات والسلع التي تكون الأسرة المستفيدة في حاجة إليها، حيث أنها توفر السلع الأساسية اللازم تواجدها في كل منزل.