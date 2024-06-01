استعلم وادفع وأنت في مكانك.. الإستعلام عن غرامة المرور العامة الرقم الألماني 2024 بالخطوات وطرق دفع المخالفات

قامت وزارة الداخلية العراقية بالتعاون مع هيئة المرور بتقديم خدمة للمواطنين الذين يملكون سيارات وهي الإستعلام عن غرامة المرور العامة الرقم الألماني 2024 إلكترونيا وذلك من أجل التسهيل عليهم معرفة الغرامات على السيارة، لهذا يتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية الإستعلام عن هذه الغرامات وهو ما سنتعرف عليه خلال سطورنا القادمة.

غرامة المرور العامة الرقم الألماني 2024

حتى يتمكن مواطني دولة العراق الإستعلام عن غرامة المرور العامة الرقم الألماني 2024 بشكل إلكتروني بكل سهولة فإنه يجب عليهم اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يسجل المواطن أولا الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة اور الإلكترونية.

يقوم المواطن بعد ذلك النقر على خانة غرامة المرور العامة 2024.

يدخل المواطن الرقم الخاص بتسجيل السيارة.

يتم النقر على زر بحث.

تظهر للمواطن بعد ذلك صفحة جديدة تحتوي على جميع المخالفات المرورية المقيدة ضد السيارة.

خطوات دفع غرامات المرور العام بالرقم الألماني 2024

يوجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب على الأشخاص اتباعها من أجل دفع غرامات المرور العام بالرقم الألماني 2024، وهذه الخطوات هي كما يلي: