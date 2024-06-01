حدثه دلوقتي .. خطوات تحديث ماسنجر 2024 + طريقة تنزيل التطبيق على الأندرويد والأيفون

خطوات تحديث ماسنجر 2024، تطبيق ماسنجر هو واحد من تطبيقات شركة ميتا تابع للفيس بوك يمكن من خلال هذا التطبيق إجراء المحادثات مع الملايين من المستخدمين بالإضافة إلى المميزات الجديدة المستمرة التي يتم إضافتها على التطبيق هو من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي يمكن من خلاله إرسال واستقبال العديد من الرسائل بدون أي رسوم وتحرص الشركة على تحديثه بشكل مستمر لكي يزيد ذلك من حماس المستخدمين أثناء استخدامه بالإضافة إلى زيادة إمكانيات الحفاظ على الخصوصية داخل التطبيق.

خطوات تحديث ماسنجر 2024

تختلف خطوات تحديث تطبيق ماسنجر 2024 باختلاف نظام تشغيل هاتفك:

تحديث ماسنجر على هاتف الاندرويد

لكي يتم تحديث التطبيق بسهولة نطبق الخطوات التالية:

نفتح متجر جوجل بلاي.

نبحث عن تطبيق ماسنجر.

نضغط على تحديث.

ننتظر حتى يتم تنزيل التحديث وتثبيته.

نفتح بعد ذلك التطبيق ونستمتع بالمميزات الجديدة.

تحديث ماسنجر على هواتف الايفون

سوف تكون نفس الخطوات السابقة ولكن سوف يتم الدخول على المتجر في البداية وهو الأب ستور.

مميزات جديدة في ماسنجر 2024

قامت الشركة بإضافة الكثير من المميزات وهي: