حدثه دلوقتي .. خطوات تحديث ماسنجر 2024 + طريقة تنزيل التطبيق على الأندرويد والأيفون

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
حدثه دلوقتي .. خطوات تحديث ماسنجر 2024 + طريقة تنزيل التطبيق على الأندرويد والأيفون
خطوات تحديث ماسنجر 2024

خطوات تحديث ماسنجر 2024، تطبيق ماسنجر هو واحد من تطبيقات شركة ميتا تابع للفيس بوك يمكن من خلال هذا التطبيق إجراء المحادثات مع الملايين من المستخدمين بالإضافة إلى المميزات الجديدة المستمرة التي يتم إضافتها على التطبيق هو من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي يمكن من خلاله إرسال واستقبال العديد من الرسائل بدون أي رسوم وتحرص الشركة على تحديثه بشكل مستمر لكي يزيد ذلك من حماس المستخدمين أثناء استخدامه بالإضافة إلى زيادة إمكانيات الحفاظ على الخصوصية داخل التطبيق.

خطوات تحديث ماسنجر 2024

تختلف خطوات تحديث تطبيق ماسنجر 2024 باختلاف نظام تشغيل هاتفك:

تحديث ماسنجر على هاتف الاندرويد

لكي يتم تحديث التطبيق بسهولة نطبق الخطوات التالية:

  • نفتح متجر جوجل بلاي.
  • نبحث عن تطبيق ماسنجر.
  • نضغط على تحديث.
  • ننتظر حتى يتم تنزيل التحديث وتثبيته.
  • نفتح بعد ذلك التطبيق ونستمتع بالمميزات الجديدة.
خطوات تحديث ماسنجر 2024
خطوات تحديث ماسنجر 2024

تحديث ماسنجر على هواتف الايفون

سوف تكون نفس الخطوات السابقة ولكن سوف يتم الدخول على المتجر في البداية وهو الأب ستور.

مميزات جديدة في ماسنجر 2024

قامت الشركة بإضافة الكثير من المميزات وهي:

مميزات جديدة في ماسنجر 2024
مميزات جديدة في ماسنجر 2024
  • إجراء مكالمات فيديو ورسائل جماعية عالية الدقة واكثر وضوح.
  • يمكن التفاعل مع رسائل أصدقائك بسرعة وسهولة باستخدام الردود الجديدة، والتي تشمل الإعجاب والضحك والتعجب والغضب.
  • اتاحة خاصية اختيار ألوان وخلفيات فريدة للمحادثات.
  • الاستمتاع بقضاء وقت ممتع مع أصدقائك من خلال لعب الألعاب داخل تطبيق ماسنجر.
  • تشغيل وضع التخفي لإرسال رسائل تختفي بعد فترة زمنية محددة.
  • إمكانية إرسال العديد من الوسائط بأحجام مختلفة.
  • التعبير عن الحالة الخاصة بك كتابيًا.
  • إخفاء خاصية يكتب الأن.
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معلومات الكاتب
علاء محمد

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