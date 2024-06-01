من هنا كشف PDF.. رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي “umbrella”

يتم تقديم دعم برنامج الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024 لمجموعة من الفئات التي قد وضحتها الحكومة العراقية، حيث يتم تقديم ذلك الدعم وفقا لمجموعة من المتطلبات والشروط الأساسية التي يلزم أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين، ولذلك يمكنك أن تقوم بالإستعلام عن ذلك الدعم من خلال منصة مظلتي التابعة للحكومة العراقية، وسوف نشير إليكم في ذلك المقال، إلى خطوات الإستعلام مع توضيح أهم المتطلبات الأساسية للقبول في ذلك الدعم.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية

يمكنك الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية عن طريقة رابط منصة مظلتي الإلكترونية، وإليكم خطوات الإستعلام موضحه في النقاط التالية:

الضغط على رابط منصة مظلتي الإلكترونية.

تسجيل الدخول على الرابط من خلال إدخال الإسم والرقم السري لحسابك الشخصي.

الضغط على بوابه برنامج الرعاية الإجتماعية ثم اختيار رقم الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها وهي الوجبة السابعة والأخيرة لعام 2024

اختيار المحافظة التي ترغب في الإستعلام من خلالها في العراق.

ثم إدخال بيانات الشخص وأخيرا الضغط على كلمة الإستعلام ليظهر لك كشوف أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم في ذلك الدعم.

أساسيات القبول في دعم الرعاية الإجتماعية

لقد وضحت الحكومة العراقية أنه لكي تكون من ضمن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يلزم توفر مجموعة من الأساسيات والشروط في الأشخاص المتقدمين ونشير إليكم إلى هذه الشروط في النقاط التالية: