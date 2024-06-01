whatsapp الأخضر الأصلي .. طريقة تحديث واتساب الجديد 2024 وإعدادات الأمان علشان محدش يتجسس عليك

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
whatsapp الأخضر الأصلي .. طريقة تحديث واتساب الجديد 2024 وإعدادات الأمان علشان محدش يتجسس عليك
طريقة تحديث واتساب الجديد

طريقة تحديث واتساب الجديد، تحرص شركة ميتا بصورة مستمرة على تحديث تطبيق الواتس اب لكي يتم إضافة عليه الكثير من الإضافات الجديدة المميزة التي تحافظ على خصوصية المستخدمين وتسهل تواصلهم مع الآخرين، فالواتس أب هو واحد من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي والذي سهل التواصل مع جميع الأشخاص حول العالم بشكل سريع وسهل دون أي رسوم وتكاليف إضافية بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الصور والفيديوهات وحالات الواتس وكذلك يمكن من خلاله إجراء مكالمات فيديو والمكالمات الصوتية.

طريقة تحديث واتساب الجديد

يتوفر تطبيق الواتس اب على جميع أنواع الهواتف المحمولة بكل المميزات الموجودة به، والتي يمكن استخدامها ويمكن تحديثه بسهولة كبيرة:

طريقة تحديث واتساب الجديد
طريقة تحديث واتساب الجديد
  • يمكن تحديث التطبيق على أجهزة الأندرويد من خلال الدخول على جوجل بلاي وكتابة اسم التطبيق في البحث ثم نضغط على أيقونة التحديث، وننتظر لحين اكمال التحميل.
  • وفي حالة استخدام أجهزة الآيفون يتم الدخول على الأب ستور ونكتب اسم التطبيق في مكان البحث وبعدها نقوم بالتحديث.
  • بعد ذلك سوف تستمتع بكافة المميزات الموجودة في التطبيق والمضافة بعد التحديث.

مميزات تحديث واتساب الجديد

يمتلك التحديث الجديد من الواتس اب العديد من المميزات الجديدة وهي:

مميزات تحديث واتساب الجديد
مميزات تحديث واتساب الجديد
  • إمكانية إخفاء الرقم الخاص بك عن جميع المستخدمين حتى وإن كانوا من ضمن جهات اتصالك.
  • إمكانية حماية بعض الدردشات الفردية أو الجماعية عن طريق إضافة كلمة مرور لها.
  • الاحتفاظ ببعض الرسائل في مجلد خاص بها.
  • من أهم المميزات التي تسعي الشركة المنتجة للتطبيق إلى إضافتها هي إجراء محادثة ثلاثية بين ثلاث أفراد دون الحاجه لإنشاء دردشة جماعية.
  • القدرة على إخفاء أخر ظهور من الجميع.
  • يمكن مشاركة العديد من مقاطع الفيديو والرسائل الصوتية مع الأصدقاء.
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معلومات الكاتب
علاء محمد

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