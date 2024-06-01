whatsapp الأخضر الأصلي .. طريقة تحديث واتساب الجديد 2024 وإعدادات الأمان علشان محدش يتجسس عليك

طريقة تحديث واتساب الجديد، تحرص شركة ميتا بصورة مستمرة على تحديث تطبيق الواتس اب لكي يتم إضافة عليه الكثير من الإضافات الجديدة المميزة التي تحافظ على خصوصية المستخدمين وتسهل تواصلهم مع الآخرين، فالواتس أب هو واحد من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي والذي سهل التواصل مع جميع الأشخاص حول العالم بشكل سريع وسهل دون أي رسوم وتكاليف إضافية بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الصور والفيديوهات وحالات الواتس وكذلك يمكن من خلاله إجراء مكالمات فيديو والمكالمات الصوتية.

طريقة تحديث واتساب الجديد

يتوفر تطبيق الواتس اب على جميع أنواع الهواتف المحمولة بكل المميزات الموجودة به، والتي يمكن استخدامها ويمكن تحديثه بسهولة كبيرة:

يمكن تحديث التطبيق على أجهزة الأندرويد من خلال الدخول على جوجل بلاي وكتابة اسم التطبيق في البحث ثم نضغط على أيقونة التحديث، وننتظر لحين اكمال التحميل.

وفي حالة استخدام أجهزة الآيفون يتم الدخول على الأب ستور ونكتب اسم التطبيق في مكان البحث وبعدها نقوم بالتحديث.

بعد ذلك سوف تستمتع بكافة المميزات الموجودة في التطبيق والمضافة بعد التحديث.

مميزات تحديث واتساب الجديد

يمتلك التحديث الجديد من الواتس اب العديد من المميزات الجديدة وهي: