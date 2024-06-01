اوعى تنسى الزيادة .. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 الرابط الرسمي للاستعلام عن قيمة المعاش

يرغب كافة المواطنين الحاصلين على المعاشات مؤخرًا فى الإستعلام عن موعد صرف معاشات شهر يونيو لعام 2024، والاستعلام أيضًا عن إذا كان خبر الزيادة فى المعاشات صحيح، وقد أعلنت وزارة التأمينات الإجتماعية عن أن خبر الزيادة صحيح، وأن الزيارة كانت موجودة منذ شهر مارس الفائت، حسب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 183 لعام 2024، وبالتالي سيتم تطبيق الزيادة على المعاشات حتى يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، قد حددت وزارة التأمينات بالفعل موعد صرف معاشات شهر يونيو لعام 2024، والذي يكون يوم السبت الموافق يوم 1 يونيو، وقد أعلنت وزارة التأمينات أيضًا عن أنه يتم صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مواطن مصرى، فى كافة محافظات مصر، وسيتم صرف المعاشات لشهر يونيو مع الزيادة المقررة، وهي 15%.

كيفية الإستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

قد قامت وزارة التأمينات الإجتماعية بتوفير إمكانية الإستعلام إلكترونيًا عن معاشات شهر يونيو لعام 2024، من أجل توفير الراحة للمواطنين، وخطوات الإستعلام هي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة التأمينات الإجتماعية

ثم قم بالضغط على أيقونة الإستعلام عن قيمة المعاش.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة أمامك.

ثم قم بالضغط على أيقونة عرض التفاصيل.

وهكذا سوف يعرض عليك الموقع صفحة تحتوي على كافة البيانات التي تريد معرفتها.

الفئات المستحقة للحصول على معاشات 2024

يتساءل العديد من المواطنين المصريين عن الفئات التي يمكنها الحصول على المعاشات التي تقدمها الدولة المصرية لعام 2024، ويمكن لكل موظف حكومي قد بلغ 60 عام الحصول على المعاش، وفي حال قد توفي صاحب المعاش لاسمح الله، ينتقل المعاش إلى أقاربه المستحقين، والمستحقين هم: زوجته الأرملة، أو الزوج العاجز، أو الزوج الأرمل، أو الأبناء والبنات غير المتزوجين.