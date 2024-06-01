مباراة الأهلي ضد فاركو .. أستعد للعرض على تردد قناة أون تايم سبورت 2024 بأعلى جودة

Gehad hussin تاريخ النشر
مباراة الأهلي ضد فاركو .. أستعد للعرض على تردد قناة أون تايم سبورت 2024 بأعلى جودة

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية والعربية خلال الفترة الاخيرة الماضية ولهذا يبحث الكثير من محبي ومتابعي الرياضة وكرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت وذلك لمشاهدة جميع الأحداث الكروية في مصر والقارة الأفريقية ، ومن الجدير بالذكر أن قناة اون تايم سبورت قامت بتغطية واسعة بعد فوز النادي الاهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه ، وقد تم استضافة الكثير من نجوم النادي الأهلي عبر برامج قناة أون تايم سبورت من تقديم العديد من الإعلاميين المميزين.

تردد قناة أون تايم سبورت

لمشاهدة جميع مباريات الدوري المصري وجميع مباريات البطولات العربية والافريقية يمكنكم تحميل تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات ، كما يمكنكم مشاهدة جميع البرامج الحوارية والرياضية والتي يقدمها الإعلامي سيف زاهر والاعلامي ابراهيم عبدالجواد والاعلامي إبراهيم فايق عبر شاشة قنوات اون تايم سبورت.

القمر الصناعي : نايل سات.

  • التردد : 11861
  • الاستقطاب : عمودي.
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : 6\5

القمر الصناعي : عرب سات.

  • التردد : 12379
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معدل الترميز: 27500

موعد مباراة الاهلي القادمة

بعد فوز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الترجي التونسي في استاد القاهرة الدولي يبحث الكثير من جمهور وعشاق النادي الاهلي عن موعد المباراة القادمة في الدوري المصري حيث يواجه النادي الأهلي نظيره فاركو يوم 14 يونيو القادم ضمن منافسات الدوري المصري ، كما يخوض النادي الأهلي العديد من المباريات في بطولة كأس مصر خلال الأيام القادمة

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Gehad hussin

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