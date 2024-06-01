العد التنازلي على إجازة نهاية العام .. إجهز وأعرف نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بعموم المحافظات

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأولي من صباح اليوم عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عبر موقعها الرسمي عن اقتراب انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة للكثير من أوراق الإجابة للصف الثالث المتوسط وسيتم رصد درجات الطلاب وإعلان النتائج الكترونيًا عبر موقع نتائجنا الخاص بإعلان نتائج الامتحانات في العراق وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

ظهرت نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول في الكثير من المحافظات المصرية خلال الساعات الماضية ويستطيع جميع طلاب الثالث المتوسط وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية العراقية وذلك عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة التربية العراقية. ثم قم بالدخول عبر ايقونة نتائج الطلاب. ثم قم بالضغط علي “نتائج الثالث المتوسط الدور الاول”. ثم قم بتسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب اسم الطالب. ثم قم بالضغط علي “عرض النتيجة”. تظهر نتيجة الطالب بالدرجات في جميع المواد الدراسية.

موعد تقديم الاعتراضات على نتيجة الثالث المتوسط 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه يمكن تقديم الاعتراضات على نتيجة الثالث المتوسط فور إعلان النتائج في المدارس والتأكد من نتيجة الطالب الرسمية ، كما يمكن تقديم الاعتراضات في أكثر من مادة وذلك عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة التربية العراقية ، ويطمح الكثير من الطلاب لتحسين درجاتهم في الكثير من المواد ، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الطلاب قد حصلوا على الدرجات النهائية في الكثير من المواد المختلفة.