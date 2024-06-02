كشوفات PDF.. الإستعلام عن أسماء نقل النفوس 2024 الوجبات الأخيرة عبر الرابط الرسمي وكيفية التقديم بالخطوات

يرغب الكثير من الأشخاص في الإستعلام عن أسماء النقل النفوس 2024 بالعراق حيث يعد برنامج نقل النفوس أحدى البرامج المقدمة من قبل وزارة الداخلية العراقية، وذلك من أجل توفير إمكانية تغيير بيانات المواطنين ونقلهم من محافظة إلى أخرى داخل العراق، عن طريق ذلك البرنامج وقد وضحت وزارة الداخلية أنه يمكنك التقديم في برنامج نقل النفوس، وسوف نشير إليكم في ذلك المقال إلى كيفية الاستعلام عن القبول مع توضيح الخطوات المطلوبة للتقديم.

اسماء نقل النفوس 2024

يمكنك الاستعلام عن اسماء نقل النفوس 2024 عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية وإليكم خطوات الاستعلام موضحة في النقاط التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية.

تسجيل الدخول بادخال الاسم ورقم المرور لحسابك الشخصي المسجل.

الضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار برنامج نقل النفوس 2024 قم بإدخال المحافظة التي ترغب في الاستعلام من خلالها.

ثم قم بادخال البيانات والمعلومات للشخص الذي ترغب في الاستعلام عن قبوله في تلك الخدمة.

الضغط على زر الاستعلام وسوف تظهر لك قائمة بأسماء الأشخاص الذين تم قبولهم في خدمة نقل النفوس لعام 2024 للوجبة الأخيره.

كيفية التقديم على خدمة نقل النفوس بالعراق

لقد أشارنا في السطور السابقة عن كيفية الاستعلام عن اسماء نقل النفوس 2024، ويمكنك أن تقوم بالتقديم على هذه الخدمة من خلال إتباع الخطوات التالية: