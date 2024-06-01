الوزارة تستعد رسميًا .. نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 بعموم المحافظات ! بدء العد التنازلي

يبحث الكثير من طلاب الثالث المتوسط وأولياء الامور خلال الايام الاخيرة الماضية عن نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات تصحيح ورصد درجات طلاب الثالث المتوسط في جميع المدارس علي مستوي كافة المحافظات العراقية خلال الساعات القليلة القادمة ، ومن المتوقع أن يتم رصد درجات جميع الطلاب الكترونيًا عبر موقع وزارة التربية العراقية أو عبر موقع نتائجنا ويستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة بالرقم الامتحاني ، وخلال السطور التالية نكشف عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024.

نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024

يترقب جميع الطلاب في العراق وأولياء أمورهم موعد ظهور نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 الدور الاول حيث تعتبر هذه النتائج مهمة لتقييم الحالة الدراسية والمستوى الدراسي للطلاب ، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط الكترونيًا عن طريق الخطوات التالية :

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا من هنا. ثم قم بالدخول عبر أيقونة “نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024”. ثم ثم بتسجيل الرقم الامتحاني للطالب. ثم قم بالضغط علي “عرض النتيجة”. تظهر نتيجة الطالب رسميًا بالدرجات في جميع المواد.

خطوات تقديم الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح باب تقديم الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وذلك للطلاب الذين يريدون الحصول على درجات أعلى في المواد الدراسية المختلفة ، وإليكم خطوات تقديم اعتراضات على نتيجة الثالث المتوسط 2024.