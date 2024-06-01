بدون تشفير .. نزل تردد القنوات الناقلة لنهائي دوري ابطال اوروبا

يوم النهائي المرتقب لبطولة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند قد حدد ليقام في إنجلترا على ملعب ويمبلي بعد أداء استثنائي تأهل ريال مدريد بعد فوزه على بايرن ميونيخ بنتيجة 4-3 فيما تغلب بوروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0 سيدير المباراة الحكم السلوفيني سلافكو فينشيك كجزء من الاحتفالات التي ستسبق المباراة ستقام عروض افتتاحية بمشاركة الفنان الشهير ليني كرافيتز.

نزل تردد القنوات الناقلة لنهائي دوري ابطال اوروبا

مجموعة قنوات بي إن سبورت تحتل المرتبة الأولى في امتلاك حقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا 2024 في منطقة الشرق الأوسط وسيتم بث مباراة النهائي بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على إحدى القنوات التابعة للمجموعة تشمل هذه القنوات:

beIN SPORTS HD1 بتعليق عصام الشوالي.

beIN SPORTS HD2.

beIN SPORTS HD1 باللغة الفرنسية.

beIN SPORTS HD1 باللغة الإنجليزية.

من خلال هذه القنوات يمكن للمشاهدين في المنطقة العربية الاستمتاع بتغطية مميزة وحصرية للمباراة النهائي مع تعليق عالمي من قبل عصام الشوالي.

موعد مباراة نهائي دوري ابطال أوروبا 2024

اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 ستشهد مدينة لندن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024 والتي ستجرى على أرض ملعب ويمبلي الذي يعد من أبرز الملاعب الرياضية في العالم والذي شهد العديد من النهائيات والأحداث التاريخية.

المباراة ستجمع بين فريقي ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في لقاء منتظر بشغف من قبل عشاق كرة القدم وتقرر إقامة المباراة في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت مكة المكرمة وسط توقعات بأن يكون اللقاء مثيرا للإعجاب.