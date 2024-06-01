باكو زيادة بمناسبة عيد الأضحى .. الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024 بعد الزيادة الجديدة

يقوم الموظفين الآن في كلًا من القطاعين العام والخاص بالتساؤل عن كيفية الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024، كما أنهم يتساءلون عن موعد صرف تلك الرواتب، وأماكن الصرف أيضًا، وفيما يلي بهذا المقال سنوضح لكم جميع التفاصيل تبعًا لتصريح وزارة المالية.
الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024
من الممكن في هذا الوقت الجاري لكل الموظفين بالقطاعين العام والخاص أن يستعلموا عن رواتبهم بسهولة من خلال الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية المصرية عبر الرابط المباشر من هنا.
موعد صرف رواتب يونيو 2024
أوضحت وزارة المالية أنه سيكون هناك تبكير بصرف فسوف يتم الصرف في الفترة بين 9 حتى 13 يونيو 2024، ومن الممكن أن يتم الصرف من خلال الماكينات الخاصة بالصراف الآلي، وغيرهم من الأماكن الأخرى.
زيادة الحد الأدنى للأجور شهر يونيو 2024
قامت وزارة المالية في مصر بالتنويه حول زيادة أدنى حد للأجور بالشهور الأخيرة التي مضت، وهذا بسبب الحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطنين من الأحوال المعيشية العسيرة بآخر فترة، إذ بلغ أدنى حد للأجور حتى 6000 جنيه مصري، وفيما يلي الجدول الخاص بالحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية بالحكومة:
- أدنى حد للدرجة السادسة يكون حوالي 6000 جنيه مصري.
- كذلك أن أدنى حد للدرجة الخامسة يكون حوالي 6500 جنيه مصري.
- هذا بالإضافة إلى أن أدنى حد للدرجة الرابعة لراتب الموظف يكون حوالي 7000 جنيه مصري.
- كما أن أدنى حد للدرجة الثالثة يكون راتب الموظف به حوالي 7500 جنيه مصري.
- كما أنه يختلف قيمة الراتب على حسب درجة الوظيفة الخاصة بالمواطن.