باكو زيادة بمناسبة عيد الأضحى .. الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024 بعد الزيادة الجديدة

يقوم الموظفين الآن في كلًا من القطاعين العام والخاص بالتساؤل عن كيفية الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024، كما أنهم يتساءلون عن موعد صرف تلك الرواتب، وأماكن الصرف أيضًا، وفيما يلي بهذا المقال سنوضح لكم جميع التفاصيل تبعًا لتصريح وزارة المالية.

الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024

من الممكن في هذا الوقت الجاري لكل الموظفين بالقطاعين العام والخاص أن يستعلموا عن رواتبهم بسهولة من خلال الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية المصرية عبر الرابط المباشر من هنا.

موعد صرف رواتب يونيو 2024

أوضحت وزارة المالية أنه سيكون هناك تبكير بصرف فسوف يتم الصرف في الفترة بين 9 حتى 13 يونيو 2024، ومن الممكن أن يتم الصرف من خلال الماكينات الخاصة بالصراف الآلي، وغيرهم من الأماكن الأخرى.

زيادة الحد الأدنى للأجور شهر يونيو 2024

قامت وزارة المالية في مصر بالتنويه حول زيادة أدنى حد للأجور بالشهور الأخيرة التي مضت، وهذا بسبب الحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطنين من الأحوال المعيشية العسيرة بآخر فترة، إذ بلغ أدنى حد للأجور حتى 6000 جنيه مصري، وفيما يلي الجدول الخاص بالحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية بالحكومة: