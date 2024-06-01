بدون رقم جلوس حالًا .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه القليوبية 2024 الترم الثاني عبر نتيجة نت

يترقب الطلبة والطالبات في مصر النتيجة الخاصة بهم بالصف الثالث الاعدادي بفارغ الصبر فهم يريدون الاطمئنان على أنفسهم ومعرفة المجموعة الكلي الذي حصلوا عليه فكما نعلم أن مجموع الطالب الصف الثالث الاعدادي يمكنه بعد ذلك من الانتقال للثانوية العامة ولكن إذا كان مجموعه أقل من المجموع المفترض للدخول للمدرسة الثانوية فإنه يلتحق بمدرسة أخرى من البدائل الثانوية من ضمنها مدارس التمريض وغيرهم من المدارس الاخرى وفي مقالنا هذا سوف نوضحه التفاصيل.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه القليوبية

يمكن لكافة الطلاب استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية بسهولة بمحافظة القليوبية بمجرد أن تظهر، وعقب إعلان السيد محافظ المحافظة عنها رسميًا ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة، وهذا من خلال السير على سلسلة الخطوات التالية:

أدخل على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

اختر أيقونة “نتيجة الصف الثالث الإعدادي”، من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.

سجل رقم جلوسك بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

اضغط على كلمة “استعلم”، ومن ثم سوف تظهر أمامك النتيجة في الحال بعد أن يتم السير على تلك الخطوات السابقة المحددة من جانب الوزارة بكل الدرجات التي قد حصلت عليها.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية

قالت وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن نتيجة الشهادة الإعدادية سوف تظهر لكل الطلاب قريبًا في الساعات القليلة القادمة، فحتى هذا الوقت الجاري لم يتم الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بجميع الطلبة والطالبات، وبمجرد أن يتم الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها لجميع الطلاب.