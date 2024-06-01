“هنـــا” بدون رقم جلوس .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الثاني 2024

نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ لعام 2024 من أكثر ما يتم البحث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأواني الأخيرة حيث ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية قامت بالإعلان انه سوف يتم اعتماد نتائج الترم الثاني في جميع المحافظات المصرية في خلال ذلك الاسبوع وبعدها يمكن لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بعد الانتهاء من التصحيح الذي تم الإعلان عنه مؤخرا ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على المزيد حول نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

تم الاعلان من قبل إدارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ أنه تم بالفعل الانتهاء من تصحيح الاوراق الامتحانية من الأسبوع الماضي وتم رصد درجات الطلاب واقتربوا بشكل كبير جدا من اكتمال عمليات التصحيح ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن درجات طلاب الشهادة الإعدادية في الأيام القليلة المقبلة بجميع تفاصيل الدرجات باستخدام اسم الطالب ورقم جلوسه فقط وفي ذلك الوقت يمكن لجميع طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية فى محافظة كفر الشيخ الاستعلام عن النتائج فقط يجب الدخول على الموقع المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن طريق النقر على هذا الرابط.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

من متعارف عليه أنه يتم توزيع درجات الطلاب في الصف الثالث الاعدادي على خمس مواد أساسية والمواد الأساسية هي ماده اللغه العربيه و مادة الدراسات الاجتماعية ومادة العلوم و مادة اللغة الانجليزية وباجمال الدرجات يكون 280 درجة يتم تقسيمهم على الترم الاول والترم الثاني.